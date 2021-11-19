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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готов подписать Перишича

19 Ноября 2021 • 08:10 Комментировать

Хорватский вингер Иван Перишич, у которого по окончании сезона-2021/2022 завершится трудовое соглашение с миланским «Интером», может попробовать свои силы на Туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты Linterista.

Заполучить опытного игрока в свои ряды планирует «Эвертон». Мерсисайдцы готовы к переговорам, однако сам футболист предпочитает вернуться в немецкую Бундеслигу, где ранее выступал за мюнхенскую «Баварию».

Кроме предложения из АПЛ, Перишич имеет варианты в Серии А. Иван может остаться в Италии, трудоустроившись в Милане» или столичной «Роме».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Иван Перишич
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