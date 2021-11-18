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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» не намерен расставаться с Зиешем

18 Ноября 2021 • 23:43 Комментировать

Хавбек «Челси» Хаким Зиеш, скорее всего, не уйдет из лондонского клуба этой зимой вопреки разным разговорам, сообщает The Telegraph.

По данным источника, пока неизвестно, где продолжит карьеру игрок. В то же время «синие» не стремятся отпускать футболиста посреди сезона. Команде еще предстоит действовать на нескольких фронтах.

Зиеш защищает цвета «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне марокканец в 4 поединках АПЛ не отметился результативными действиями.

До этого полузащитник выступал в составе «Херенвена», «Твенте» и «Аякса». С 2015 года полузащитник привлекается в национальную команду Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Хаким Зиеш
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