Джеррард установил запрет в «Астон Вилле»

​Новый наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард внес изменения в рацион команды. Теперь игроки не могут кушать кетчуп.

Специалист выступает за здоровое питание. По его мнению, кетчуп футболистам точно есть не стоит. Также Стивен призвал соблюдать дисциплину.

«Кетчуп? Я его уже давно запретил. Надо сохранять правильное питание. Им надо не нарушать дисциплину и делать все, чтобы прогрессировать», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Стивен уверен, что команда под его руководством будет только развиваться. Он надеется, что коллектив прибавит в таком компоненте, как владение мяча.

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 поединках и на данный момент идет 16-й в таблице АПЛ.