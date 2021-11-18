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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард установил запрет в «Астон Вилле»

18 Ноября 2021 • 23:37 Комментировать

​Новый наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард внес изменения в рацион команды. Теперь игроки не могут кушать кетчуп.

Специалист выступает за здоровое питание. По его мнению, кетчуп футболистам точно есть не стоит. Также Стивен призвал соблюдать дисциплину.

«Кетчуп? Я его уже давно запретил. Надо сохранять правильное питание. Им надо не нарушать дисциплину и делать все, чтобы прогрессировать», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Стивен уверен, что команда под его руководством будет только развиваться. Он надеется, что коллектив прибавит в таком компоненте, как владение мяча.

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 11 поединках и на данный момент идет 16-й в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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