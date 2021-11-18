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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каннаваро: «Я бы не побоялся сыграть против Роналду»

18 Ноября 2021 • 17:43 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, который в 2006 году удостоился «Золотого мяча», определил нескольких игроков атакующей линии, которые на данный момент являются самыми опасными в мировом футболе.

«Если футболист действительно хороший, то он мог бы заиграть на любом уровне и в любое время. Сейчас такими мне кажутся Гарри Кейн и Хын-Мин Сон, особенно впечатляет кореец. Также мне нравится игра Обамеянга, он чем-то напоминает Криштиану Роналду. Но, я бы не побоялся сыграть против них. Каннаваро, пребывающего в своей лучшей форме, было бы сложно пройти всем без исключения», - цитирует итальянца британский таблоид The Sun.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Фабио Каннаваро
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