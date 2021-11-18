Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 156 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянгом интересуются два европейских гранда

18 Ноября 2021 • 11:37 Комментировать

Два европейских топ-клуба проявляют интерес к центрфорварду лондонского «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, утверждает Transfermarketweb.

Источник рапортует, что усилиться габонским голеадором хотят каталонская «Барселона» и «Манчестер Сити». Оба претендента рассчитывают оформить переход 32-летнего африканца в январское трансферное окно. «Горожане» хотят опередить «сине-гранатовых» и уже вышли на связь с «канонирами».

Рыночная стоимость бомбардира оценивается в 25 миллионов евро. Срок трудового договора Пьера-Эмерика с лондонцами рассчитан до середины 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
12:20 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянгом интересуются два европейских гранда
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Далот дал согласие на переход в «Рому» 1
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Триппьера
00:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай 3
00:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович и де Врей – на радаре «Ньюкасла» 1 слухи
17 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» уже знают преемника Клоппа – это не Джераррд
23:31 · Англия. Премьер-лига
У Левандовски есть возможность перебраться в АПЛ 2 слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится «украсть» у «Барселоны» восходящую звезду сборной Испании 1 слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен перехватить Рэмзи у «Арсенала» слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Эффект Роналду: зарплатная ведомость «Манчестер Юнайтед» выросла на 23% 2
Все новости
Рекомендуем