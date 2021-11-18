Обамеянгом интересуются два европейских гранда

Два европейских топ-клуба проявляют интерес к центрфорварду лондонского «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, утверждает Transfermarketweb.

Источник рапортует, что усилиться габонским голеадором хотят каталонская «Барселона» и «Манчестер Сити». Оба претендента рассчитывают оформить переход 32-летнего африканца в январское трансферное окно. «Горожане» хотят опередить «сине-гранатовых» и уже вышли на связь с «канонирами».

Рыночная стоимость бомбардира оценивается в 25 миллионов евро. Срок трудового договора Пьера-Эмерика с лондонцами рассчитан до середины 2023 года.