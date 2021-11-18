«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Триппьера

Английский защитник Киран Триппьер может вернуться на Туманный Альбион, где ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николы Скиры.

В трансфере футболиста мадридского «Атлетико» заинтересован «Манчестер Юнайтед». Представители Триппьера уже вступили в переговоры с руководством «красных дьяволов» касательно потенциального перехода.

Ранее сообщалось, что в услугах Кирана заинтересован «Ньюкасл».

Защитник сейчас находится в лазарете из-за травмированного плеча. Триппьер рискует пропустить остаток года.