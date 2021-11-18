«Манчестер Юнайтед» нашёл звёздного нападающего в пару к Роналду

Английские топ-клубы намерены побороться за польского нападающего Роберта Левандовски, ныне выступающего за мюнхенскую «Баварию».

Согласно данным журналистов Fichajes, в подписании опытного голеадора заинтересован «Манчестер Юнайтед», который в скором времени может расстаться с Эдинсоном Кавани. «Красные дьяволы» планируют оформить переход Роберта в летнее трансферное окно.

При этом манкунианцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны другого гранда АПЛ – лондонского «Челси», об интересе которого сообщалось ранее.

В свою очередь «Бавария» не горит желанием продавать своего лидера, пока не найдет ему достойную замену. Контракт Левандовски с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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