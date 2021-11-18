Контракт Андрея Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до конца сезона, но 32-летний капитан сборной Украины может сменить клубную прописку уже зимой. Турецкий Fanatik сообщает о том, что Ярмоленко был предложен «Трабзонспору». Эта команда в настоящий момент уверенно лидирует в чемпионате Турции (9 побед и 3 ничьи в 12 турах), опережая ближайшего преследователя на семь очков.

В сезоне 2021/2022 Андрей Ярмоленко провёл за «Вест Хэм» 12 матчей. В них украинский вингер результативными действиями не отмечался.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Андрея Ярмоленко в 4 миллиона евро.