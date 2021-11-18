Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 142 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи

18 Ноября 2021 • 00:32 Комментировать

Контракт Андрея Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до конца сезона, но 32-летний капитан сборной Украины может сменить клубную прописку уже зимой. Турецкий Fanatik сообщает о том, что Ярмоленко был предложен «Трабзонспору». Эта команда в настоящий момент уверенно лидирует в чемпионате Турции (9 побед и 3 ничьи в 12 турах), опережая ближайшего преследователя на семь очков.

В сезоне 2021/2022 Андрей Ярмоленко провёл за «Вест Хэм» 12 матчей. В них украинский вингер результативными действиями не отмечался.

Эксперты портала transfermarkt  оценивают Андрея Ярмоленко в 4 миллиона евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Вест Хэм Андрей Ярмоленко трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
00:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай
00:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович и де Врей – на радаре «Ньюкасла» слухи
17 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» уже знают преемника Клоппа – это не Джераррд
23:31 · Англия. Премьер-лига
У Левандовски есть возможность перебраться в АПЛ слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится «украсть» у «Барселоны» восходящую звезду сборной Испании слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен перехватить Рэмзи у «Арсенала» слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Эффект Роналду: зарплатная ведомость «Манчестер Юнайтед» выросла на 23%
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Проблемы для Конте»: Защитник «Тоттенхэма» Ромеро получил травму в расположении сборной Аргентины
21:34 · Англия. Премьер-лига
​Ферлан и Эдуар Менди недовольны публикацией своих фото в скандальных новостях о Бенжамене Менди
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры с «МЮ» по Марсьялю 1 слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг покинул расположение сборной не из-за травмы – он сыграет с «Ливерпулем»
20:25 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли 6 очков
19:01 · Англия. Премьер-лига
​Жена может помешать Зидану возглавить «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем