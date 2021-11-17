Эффект Роналду: зарплатная ведомость «Манчестер Юнайтед» выросла на 23%

«Манчестер Юнайтед» обнародовал финансовые показатели клуба. За первый квартал сезона 2021/2022, завершившийся 30 сентября, клуб потратил на зарплаты 88,5 миллиона фунтов (105,5 миллиона евро). Это на 23,1% выше, чем в прошлом году.

The Mirror отмечает, рост зарплатной ведомости во многом связан с возвращением в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 550 тысяч фунтов (655 тысяч евро) еженедельно. Также летом в клуб пришли Рафаэль Варан, Джедон Санчо и Том Хитон.

При этом стоит сказать, что общая выручка «Манчестер Юнайтед» выросла на 16,1%, что связано с возвращением зрителей на трибуны.