​Ферлан и Эдуар Менди недовольны публикацией своих фото в скандальных новостях о Бенжамене Менди

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди уже почти три месяца находится под арестом. Накануне стало известно о том, что Менди были предъявлены ещё два обвинения в изнасиловании.

Некоторые СМИ в новостях о новых обвинениях Бенжамена Менди использовали фотографии его однофамильцев. Вратарь «Челси» Эдуар Менди и защитник «Реала» Ферлан Менди недовольны сложившейся ситуацией. Своё недовольство они выразили через «Инстаграм».

Напомним, Бенжемену Менди инкриминируют шесть случаев изнасилования и один случай сексуального домогательства. За «Манчестер Сити» защитник успел провести два матча на старте сезона.