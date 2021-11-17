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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ферлан и Эдуар Менди недовольны публикацией своих фото в скандальных новостях о Бенжамене Менди

17 Ноября 2021 • 21:34 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди уже почти три месяца находится под арестом. Накануне стало известно о том, что Менди были предъявлены ещё два обвинения в изнасиловании.

Некоторые СМИ в новостях о новых обвинениях Бенжамена Менди использовали фотографии его однофамильцев. Вратарь «Челси» Эдуар Менди и защитник «Реала» Ферлан Менди недовольны сложившейся ситуацией. Своё недовольство они выразили через «Инстаграм».

Напомним, Бенжемену Менди инкриминируют шесть случаев изнасилования и один случай сексуального домогательства. За «Манчестер Сити» защитник успел провести два матча на старте сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Манчестер Сити Ферлан Менди Бенжамен Менди Эдуар Менди
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