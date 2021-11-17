Слухи продолжают говорить о том, что Уле Гуннар Сульшер в обозримом будущем может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Разные источники называют разных фаворитов на то, чтобы занять тренерское кресло на «Олд Траффорд». Одним из кандидатов считается Зинедин Зидан, который по завершению прошлого сезона ушёл из «Реала» и теперь находится без клуба.

Как сообщает Marca со ссылкой на Record Sport, Зидана привлекает возможность поработать в «Манчестер Юнайтед». При этом назначению француза в Манчестере может помещать его жена Вероника. По данным источника, он не хочет переезжать и предпочитает, чтобы супруг подольше отдохнул, а затем взялся за работу в другом месте.