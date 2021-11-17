Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лемина поддержал Менди, которому предъявили ещё два обвинения в изнасиловании

17 Ноября 2021 • 16:34 Комментировать (2)

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди с конца лета находится под арестом. Накануне французу предъявили ещё два обвинения в изнасиловании. Теперь Менди инкриминируют шесть случаев изнасилования и один случай сексуального домогательства.

После появления сообщения о новых обвинениях в адрес Менди футболиста поддержал Марио Лемина, который выступает за «Ниццу». Игрок опубликовал в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» фотографию Менди и разместил на ней несколько смайлов, демонстрирующих силу.

Бенжамен Менди в сезоне 2021/2022 успел провести за «Манчестер Сити» два матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Марио Лемина Бенжамен Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
АнтиУкр
17 Ноября 2021 в 17:56
Можно всё что угодно говорить ,пока не доказаны все эти случаи .Мне это напоминает дело Вайнштейна ,когда с каждым днём прибавлялись изнасилованные женщины ,всего их было 32 .Вот и у Менди всё ещё впереди <...> На минуточку ,Вайнштейну впаяли 23 года срок .Интересно сколько Менди дадут если докажут...
Zenituwka
17 Ноября 2021 в 17:33
Да уж, а если он скажет что ещё и гей, то медаль вручат.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Лемина поддержал Менди, которому предъявили ещё два обвинения в изнасиловании 2
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Райола намекнул на возможный уход Погба зимой
14:58 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» готовятся к смене тренера слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов дать шанс ван де Беку 5
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу
11:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду сообщил, что вернулся в «Манчестер Юнайтед»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг хочет вернуться в «Ливерпуль»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов заплатить за Азара
00:58 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» не верят, что удастся продлить контракт с Погба 1
16 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт: Если «Арсенал» будет бороться за медали, лига только выиграет
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард может сменить Роджерса в «Лестере» слухи
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Менди предъявили ещё два обвинения в изнасиловании
13:51 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли ещё 9 очков, команда ушла в минус
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Ньюкаслом» за Рабио 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
​Конте хотел возглавить «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем