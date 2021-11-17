​Лемина поддержал Менди, которому предъявили ещё два обвинения в изнасиловании

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди с конца лета находится под арестом. Накануне французу предъявили ещё два обвинения в изнасиловании. Теперь Менди инкриминируют шесть случаев изнасилования и один случай сексуального домогательства.

После появления сообщения о новых обвинениях в адрес Менди футболиста поддержал Марио Лемина, который выступает за «Ниццу». Игрок опубликовал в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» фотографию Менди и разместил на ней несколько смайлов, демонстрирующих силу.

Бенжамен Менди в сезоне 2021/2022 успел провести за «Манчестер Сити» два матча.