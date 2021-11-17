​Райола намекнул на возможный уход Погба зимой

Агент Мино Райола намекнул на то, что Поль Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед» уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что действующий контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно правилам ФИФА, с 1 января игрок сможет вести переговоры с другими клубами и даже заключить предварительный контракт с клубом из-за рубежа.

«Будущее Погба? Декабрь – месяц мечтаний… и я не могу запретить людям мечтать, но лучше не говорить о Поле. Некоторые бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» не работали бы, если бы постоянно не обсуждали меня и Поля.

О контракте Поля Погба пока говорить рано. Но я не могу помешать людям мечтать», - сказал Райола итальянскому RAI.