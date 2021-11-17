Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Райола намекнул на возможный уход Погба зимой

17 Ноября 2021 • 15:31 Комментировать

Агент Мино Райола намекнул на то, что Поль Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед» уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что действующий контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно правилам ФИФА, с 1 января игрок сможет вести переговоры с другими клубами и даже заключить предварительный контракт с клубом из-за рубежа.

«Будущее Погба? Декабрь – месяц мечтаний… и я не могу запретить людям мечтать, но лучше не говорить о Поле. Некоторые бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» не работали бы, если бы постоянно не обсуждали меня и Поля. 

О контракте Поля Погба пока говорить рано. Но я не могу помешать людям мечтать», - сказал Райола итальянскому RAI.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мино Райола Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Райола намекнул на возможный уход Погба зимой
14:58 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» готовятся к смене тренера слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов дать шанс ван де Беку 2
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу
11:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду сообщил, что вернулся в «Манчестер Юнайтед»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг хочет вернуться в «Ливерпуль»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов заплатить за Азара
00:58 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» не верят, что удастся продлить контракт с Погба 1
16 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт: Если «Арсенал» будет бороться за медали, лига только выиграет
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард может сменить Роджерса в «Лестере» слухи
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Менди предъявили ещё два обвинения в изнасиловании
13:51 · Англия. Чемпионшип
​С «Дерби» сняли ещё 9 очков, команда ушла в минус
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Ньюкаслом» за Рабио 1
12:31 · Англия. Премьер-лига
​Конте хотел возглавить «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
11:48 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа близок к уходу из «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем