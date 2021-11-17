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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу

17 Ноября 2021 • 12:26 Комментировать

Руководство «Манчестер Сити» не станет удерживать полузащитника Рахима Стерлинга, заявившего о желании сменить команду в январе. В услугах англичанина заинтересована каталонская «Барселона», но сам игрок предпочитает вернуться «Ливерпуль».

В связи с этим «горожане» начали подыскивать ему замену. По информации в твиттер-аккаунте Transfer news live, чемпион Англии положил глаз на испанского хавбека Дани Ольмо, выступающего в Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел четыре матча в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг Дани Ольмо
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