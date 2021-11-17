Стерлинг хочет вернуться в «Ливерпуль»

Английский вингер Рахим Стерлинг желает сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По сообщениям El Nacional, футболист намерен покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в «Ливерпуль». Игрока привлекает возможность сотрудничества с Юргеном Клоппом.

В свою очередь «горожане» не хотят отпускать Стерлинга в стан прямого конкурента. Клуб из Манчестера не против продажи Рахима, но только в зарубежный клуб. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны».

В составе «Сити» 26-летний вингер выступает с лета 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.