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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг хочет вернуться в «Ливерпуль»

17 Ноября 2021 • 10:44 Комментировать

Английский вингер Рахим Стерлинг желает сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По сообщениям El Nacional, футболист намерен покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в «Ливерпуль». Игрока привлекает возможность сотрудничества с Юргеном Клоппом.

В свою очередь «горожане» не хотят отпускать Стерлинга в стан прямого конкурента. Клуб из Манчестера не против продажи Рахима, но только в зарубежный клуб. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны».

В составе «Сити» 26-летний вингер выступает с лета 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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