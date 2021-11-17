«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов заплатить за Азара

Бельгийский хавбек Эден Азар, не проявивший себя должным образом в мадридском «Реале», может вернуться в чемпионат Англии, где ранее весьма успешно защищал цвета лондонского «Челси».

Как информирует Todofichajes, подписать полузащитника по-прежнему надеется «Ньюкасл». Новые владельцы клуба намерены выделить на трансфер Эдена порядка 40 миллионов евро.

В свою очередь президент «бланкос» Флорентино Перес готов расстаться с бельгийцем из-за его блеклой игры и постоянных травм.

Переход может быть оформлен в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Азар сыграл десять матчей в Ла Лиге и отметился лишь одним ассистом.