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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов заплатить за Азара

17 Ноября 2021 • 09:30 Комментировать

Бельгийский хавбек Эден Азар, не проявивший себя должным образом в мадридском «Реале», может вернуться в чемпионат Англии, где ранее весьма успешно защищал цвета лондонского «Челси».

Как информирует Todofichajes, подписать полузащитника по-прежнему надеется «Ньюкасл». Новые владельцы клуба намерены выделить на трансфер Эдена порядка 40 миллионов евро.

В свою очередь президент «бланкос» Флорентино Перес готов расстаться с бельгийцем из-за его блеклой игры и постоянных травм.

Переход может быть оформлен в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Азар сыграл десять матчей в Ла Лиге и отметился лишь одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эден Азар
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