В «МЮ» не верят, что удастся продлить контракт с Погба

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может летом уйти из клуба в качестве свободного агента, информирует ESPN.GB.

По данным источника, в руководстве «красных дьяволов» не верят, что удастся подписать новое соглашение с французом.

Агент игрока Мино Райола считает, что футболист ещё может остаться на «Олд Траффорд». Пока сторона француза выжидает позицию и смотрит, как будет развиваться ситуация далее.

Погба играет за «МЮ» с 2016 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 60 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Погба сыграл 9 поединков, сделав 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Поль хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» больше, чем главная звезда команды Криштиану Роналду.