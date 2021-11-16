Уолкотт: Если «Арсенал» будет бороться за медали, лига только выиграет

Форвард «Саутгемптона» Тео Уолкотт оценил форму лондонского «Арсенала». Нападающий играл за «канониров» с 2006 по 2018 год.

Он отметил, что столичный клуб постепенно прибавляет. Он напомним, как раньше соперники боялись приезжать на «Хайбери» - предыдущий домашний стадион «Арсенала».

«Если «Арсенал» будет бороться за медали, лига только выиграет. Мы сразимся с ними через пару недель. Уверен, у этой команды Артеты отличное будущее», — приводит слова Уолкотта Talksport.

После 11 туров в АПЛ «Арсенал» находится на 5-й позиции в таблице, набрав 20 баллов.