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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лэмпард может сменить Роджерса в «Лестере» слухи

16 Ноября 2021 • 17:34 Комментировать

Фрэнк Лэмпард находится без работы с января. Молодого тренера регулярно связывают с разными клубами, но он очень осторожно выбирает новый проект, успев отказать «Кристал Пэлас», «Ньюкаслу» и «Норвичу».

Как сообщает британский филиал Eurosport, Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Лестера». Это произойдёт в том случае, если Брендан Роджерс отправится в «Манчестер Юнайтед» на смену Уле Гуннару Сульшеру.

Брендан Роджерс считается одним из кандидатов на роль следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед». Под руководством Уле Гуннара Сульшера в последнее время команда выступает плохо.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард Брендан Роджерс Уле Гуннар Сульшер
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