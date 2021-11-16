Фрэнк Лэмпард находится без работы с января. Молодого тренера регулярно связывают с разными клубами, но он очень осторожно выбирает новый проект, успев отказать «Кристал Пэлас», «Ньюкаслу» и «Норвичу».

Как сообщает британский филиал Eurosport, Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером «Лестера». Это произойдёт в том случае, если Брендан Роджерс отправится в «Манчестер Юнайтед» на смену Уле Гуннару Сульшеру.

Брендан Роджерс считается одним из кандидатов на роль следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед». Под руководством Уле Гуннара Сульшера в последнее время команда выступает плохо.