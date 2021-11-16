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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Менди предъявили ещё два обвинения в изнасиловании

16 Ноября 2021 • 14:38 Комментировать

Бенжамен Менди может столкнуться с куда более серьёзным наказанием, поскольку ему были предъявлены ещё два обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает Sky News.

На текущий момент Менди обвиняют уже в шести случаях изнасилования и одном случае сексуального домогательства.

Напомним, что Бенжамен Менди находится под заключением с конца лета. Суд уже несколько раз отклонял прошения французского футболиста об освобождении его за счёт внесения залога.

Бенжамен Менди защищает цвета «Манчестер Сити». До начала судебных тяжб француз успел провести два матча в начале сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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