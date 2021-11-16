«Челси» поборется с «Ньюкаслом» за Рабио

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио, который играет на клубном уровне за туринский «Ювентус», пользуется спросом на Туманном Альбионе. По сообщениям Calciomercato, в подписании футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Источник утверждает, что руководство «пенсионеров» рассматривает 26-летнего француза в качестве альтернативы Саулю Ньигесу, которого лондонцы вернут в мадридский «Атлетико» после истечения срока арендного договора.

Кроме «Челси», в услугах Адриена заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» готов выделить на его трансфер 15 миллионов евро.