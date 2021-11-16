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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте хотел возглавить «Манчестер Юнайтед» слухи

16 Ноября 2021 • 12:31 Комментировать

Недавно Антонио Конте приступил к работе с «Тоттенхэмом», отдохнув пару месяцев после чемпионского сезона в «Интере». Итальянского специалиста активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но в итоге он оказался на северном Лондоне.

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо располагает информацией о том, что Антонио Конте предпочитал возглавить «Манчестер Юнайтед», но он так и не дождался звонка из этого клуба.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» остаётся Уле Гуннар Сульшер. Команда занимает лишь шестое текущее место в английской Премьер-лиге на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диего Контенто
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