Недавно Антонио Конте приступил к работе с «Тоттенхэмом», отдохнув пару месяцев после чемпионского сезона в «Интере». Итальянского специалиста активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но в итоге он оказался на северном Лондоне.

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо располагает информацией о том, что Антонио Конте предпочитал возглавить «Манчестер Юнайтед», но он так и не дождался звонка из этого клуба.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» остаётся Уле Гуннар Сульшер. Команда занимает лишь шестое текущее место в английской Премьер-лиге на текущий момент.