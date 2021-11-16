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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бразильский клуб хочет подписать Тьяго Силву

16 Ноября 2021 • 11:12 Комментировать

37-летний центральный защитник Тьяго Силва, скорее всего, покинет лондонский «Челси» летом следующего года. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, опытного футболиста хотят видеть в Бразилии.

В подписании трудового договора с ветераном заинтересован «Флуминенсе». Стороны уже вступили в предварительные переговоры.

В свою очередь Тьяго хотел бы продолжить карьеру в лондонском клубе. Защитник рассчитывает продлить сотрудничество с «пенсионерами» на один год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии защитник провел восемь матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Тьяго Силва
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