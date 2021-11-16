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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри назвал фаворитов на «Золотой мяч»

16 Ноября 2021 • 09:47 Комментировать

Легендарный французский форвард Тьерри Анри поделился мнением о фаворитах на «Золотой мяч» в этом году. В первую очередь экс-футболист лондонского «Арсенала» выделил двух своих соотечественников.

«Хочу, чтобы награда досталась Канте или Бензема. В прошлом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски, это даже не обсуждается. Еще можно назвать в числе претендентов Жоржиньо. Он выиграл с Италией чемпионат Европы. Не стоит забывать о Лионеле Месси, в его активе триумф на Копа Америка», - цитирует Тьерри JDD.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на понедельник, 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Тьерри Анри
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