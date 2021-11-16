Анри назвал фаворитов на «Золотой мяч»

Легендарный французский форвард Тьерри Анри поделился мнением о фаворитах на «Золотой мяч» в этом году. В первую очередь экс-футболист лондонского «Арсенала» выделил двух своих соотечественников.

«Хочу, чтобы награда досталась Канте или Бензема. В прошлом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски, это даже не обсуждается. Еще можно назвать в числе претендентов Жоржиньо. Он выиграл с Италией чемпионат Европы. Не стоит забывать о Лионеле Месси, в его активе триумф на Копа Америка», - цитирует Тьерри JDD.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на понедельник, 29 ноября.