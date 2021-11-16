«Арсенал» предложил «Ювентусу» обмен игроками

Шведский вингер Деян Кулушевски, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может переехать на Туманный Альбион. По сообщениям Calciomercato, заинтересованность в услугах скандинава проявляет лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» не потянет полноценный трансфер полузащитника, а потому предлагает «старой синьоре» обмен. Итальянский гранд может получить вместо Кулушевски ивуарийского вингера Николя Пепе. Ранее лондонцы сообщили, что готовы продать африканца.

Деян защищает цвета итальянского гранда с января 2020 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2025 года.