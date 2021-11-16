Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Голландец перебрался на «Олд Траффорд» более года назад, но основным игроком он так до сих пор и не стал. Если брать нынешний сезон, но ван де Бек провёл на футбольном поле в Премьер-лиге лишь 48 минут в двух матчах.

Как сообщает The Sun, подписать ван де Бека в январе может «Вулверхэмптон». «Волки» пристально следят за ситуацией 24-летнего голландца и могут попробовать провернуть сделку в обозримом будущем.

Отмечается, что Донни ван де Бек также находится в сфере интересов «Ньюкасла».