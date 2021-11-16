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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макманаман советует Асенсио перейти в «Арсенал»

16 Ноября 2021 • 08:35 Комментировать

Известный в прошлом английский футболист Стив Макманаман считает, что полузащитнику Марко Асенсио стоит уйти из мадридского «Реала» и продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

«Многое зависит от желаний самого Асенсио. Мне кажется, его мог бы купить лондонский «Арсенал». Марко нужна команда, где бы он получал удовольствие от футбола. Как мне кажется, Асенсио подходит «канонирам». Это отличный игрок, хоть он и не быстрый, но умеет забивать и раздавать ассисты», - приводит слова Стива Horseracing.net.

25-летний испанский полузащитник связан контрактным обязательствами с «бланкос» до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Стив Макманаман Серхио Асенхо
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