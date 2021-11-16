Макманаман советует Асенсио перейти в «Арсенал»

Известный в прошлом английский футболист Стив Макманаман считает, что полузащитнику Марко Асенсио стоит уйти из мадридского «Реала» и продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

«Многое зависит от желаний самого Асенсио. Мне кажется, его мог бы купить лондонский «Арсенал». Марко нужна команда, где бы он получал удовольствие от футбола. Как мне кажется, Асенсио подходит «канонирам». Это отличный игрок, хоть он и не быстрый, но умеет забивать и раздавать ассисты», - приводит слова Стива Horseracing.net.

25-летний испанский полузащитник связан контрактным обязательствами с «бланкос» до конца июня 2023 года.