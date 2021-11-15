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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виейра посетовал на малое количество темнокожих тренеров в АПЛ

15 Ноября 2021 • 22:32 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Астон Вилла
27.11 18:00

Патрик Виейра, который совсем недавно начал работать на должности наставника «Кристал Пэлас», обратил внимание на тот факт, что в английской Премьер-лиге работает слишком мало темнокожих тренеров. Более, того французский специалист выразил свое беспокойство подобной тенденцией.

«Не могу понять, почему так происходит. Мы ничем не отличаемся от других людей, у нас тоже есть определенный опыт, любовь к футболу, трудовая этика. Если у меня появится возможность на это повлиять, то я сделаю все необходимое», - приводит слова Виейра издание London World.

Отметим, что бывший игрок сборной Франции уже неоднократно принимал участие в различных акциях, где выступал против расовой дискриминации.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Апл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
15 Ноября 2021 в 22:43
То бишь плевать если черный тренер тупой, главное что он черный. Это автоматом должно делать его тренером высших лиг. Цвет кожи. )
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