Виейра посетовал на малое количество темнокожих тренеров в АПЛ

Патрик Виейра, который совсем недавно начал работать на должности наставника «Кристал Пэлас», обратил внимание на тот факт, что в английской Премьер-лиге работает слишком мало темнокожих тренеров. Более, того французский специалист выразил свое беспокойство подобной тенденцией.

«Не могу понять, почему так происходит. Мы ничем не отличаемся от других людей, у нас тоже есть определенный опыт, любовь к футболу, трудовая этика. Если у меня появится возможность на это повлиять, то я сделаю все необходимое», - приводит слова Виейра издание London World.

Отметим, что бывший игрок сборной Франции уже неоднократно принимал участие в различных акциях, где выступал против расовой дискриминации.