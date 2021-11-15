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​Карпин: «Если бы не сборная, был бы готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

15 Ноября 2021 • 19:57 Комментировать (1)

Валерий Карпин высказался по поводу своих давних слов о том, что он готов стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Прямо сейчас я не готов: работаю со сборной», - ответил Карпин на вопрос sport24 о том, изменилось ли что-то за прошедшее время.

При этом Карпин отметил, что если бы не работал со сборной России, то был бы готов принять «Манчестер Юнайтед», предварительно обсудив условия работы.

Стоит сказать, что в СМИ регулярно появляются слухи о том, что Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».  Команда занимает только шестое место в таблице на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Ноября 2021 в 20:09
ай а хамуле ливерок не предлахали ышо.. а то можец он тожа ужо хотов.. )))
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