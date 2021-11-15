​Карпин: «Если бы не сборная, был бы готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Валерий Карпин высказался по поводу своих давних слов о том, что он готов стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Прямо сейчас я не готов: работаю со сборной», - ответил Карпин на вопрос sport24 о том, изменилось ли что-то за прошедшее время.

При этом Карпин отметил, что если бы не работал со сборной России, то был бы готов принять «Манчестер Юнайтед», предварительно обсудив условия работы.

Стоит сказать, что в СМИ регулярно появляются слухи о том, что Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда занимает только шестое место в таблице на текущий момент.