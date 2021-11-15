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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшер не держит слово – футболисты «Манчестер Юнайтед» разочарованы слухи

15 Ноября 2021 • 17:46 Комментировать

Группа футболистов «Манчестер Юнайтед» разочарована Уле Гуннаром Сульшером на фоне его обещаний. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. По их данным, перед стартом сезона норвежский тренер пообещал группе игроков, что они будут получать больше игрового времени, чем получают в итоге. В эту группу входят Донни ван де Бек, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Дин Хендерсон, Эрик Байи, Диогу Далот, Хуан Мата и Алекс Теллес.

По данным ESPN, некоторые футболисты из-за слов Сульшера решили остаться в «Манчестер Юнайтед» летом. Теперь же они мало выходят на поле, даже несмотря на плохие результаты команды.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает только шестое место в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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