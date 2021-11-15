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​«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с де Хеа слухи

15 Ноября 2021 • 16:47 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с Давидом де Хеа по поводу нового контракта. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

Действующий контракт Давида де Хеа с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2023 года. В клубе опасаются ситуации, при которой де Хеа уйдёт по низкой цене или вообще бесплатно, поэтому манкунианцы хотят как можно скорее связать испанца новым трудовым соглашением.

За «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа играет с лета 2011 года после перехода из «Атлетико». За десять с лишним лет вратарь провёл за «красных дьяволов» 456 матчей, в которых пропустил 487 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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