​Джеррард: «Думаю, «Астон Вилла» мне подойдёт»

Новоиспечённый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал комментарий по поводу нового места работы.

«Мне нравятся вызовы, мне нравятся риски, и я с нетерпением жду первого матча. Думаю, «Астон Вилла» мне подойдёт, потому что я знаю, что фанаты очень увлечены. Я знаю, что буду находиться под давлением, но я живу под таким давлением с 17-18 лет.

Мы должны объединиться, и я верю, что мы можем творить интересные вещи вместе», - высказался Джеррард в интервью пресс-службе «Астон Виллы».

В первой игре под руководством Стивена Джеррарда «Астон Вилла» будет принимать «Брайтон». Игра пройдёт в субботу, 20 ноября.