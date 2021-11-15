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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Скорость игры основы меня очень удивила»: Интервью российского вратаря лондонского «Арсенала» эксклюзив

15 Ноября 2021 • 16:26 Комментировать

16-летний вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал о самом сильном игроке клуба, разговоре с Лено и инициативах по борьбе с расизмом.

— В одном из интервью узнал, что ты входишь в определённую группу «лидеров» системы «Арсенала». Ты по-прежнему там?

— Нет, я уже не в этой группе, потому что у всех детей должен быть шанс закрепиться в списке лидеров. Там можно находиться только один сезон. Но я всё равно работаю с клубом, чтобы улучшить экологию, избавиться от расизма в футболе. Я даже делал презентацию для футбольной ассоциация Англии на тему того, как надо работать с подобными проблемами. И это сработало! Мы с группой составили протокол, который объясняет, что делать, если на поле кто-то проявляет расизм.

— Кто сейчас там из основной команды?

— Честно говоря, там только игроки из академии клуба. С основного состава никого нет.

— В кого ты такой коммуникабельный и инициативный?

— Я такой от родителей. Они с детства так воспитывали меня. Но и мне нравится быть лидером, я чувствую, что это у меня получается. Я подаю хороший пример людям.

 

«Мы заметили, что он проявлял лидерские качества ещё с начальной школы, когда он «раздавал» детям команды, старался всеми руководить. Это он и перенёс на футбол. Папа давал ему много советов, объяснял, как правильно вести себя на поле. У них даже есть словарь «важных слов», Алексей использует его. Он понял, что правильные слова помогают команде. В общем, это и наша работа в том числе, но его характер здесь тоже помог.

Алексей имеет опыт важных выступлений. Так, например, во время пандемии он выступал на конференц-звонках, на которых присутствовали представители Премьер-лиги, ассоциации футбола Англии. Там он выдвигал инициативы лидерской группы по проблемам экологии, внедрению правил против расизма в юношеских командах», — добавила мама Алексея Юлия.

 

— Ты знал, что у Лено русские корни? Он хорошо понимает по-русски

— Да, я слышал, что у Лено русские корни, но мне ещё не удалось проверить его русский и поговорить с ним.

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 — Ты говорил, что в октябре должен был решиться вопрос о выплате стипендии. Как в итоге решилось?

— Про стипендию от клуба я говорить не хочу. Это личная тема.

— Кто больше всех удивил после первой тренировки с основной командой? Как встретили игроки постарше?

— Скорость игры меня очень удивила! Я бы не сказал, что кто-то один сильно удивил. Все — очень хорошие игроки.  Они меня хорошо приняли, я даже руководил на поле, подсказывал на английском и испанском. В общем, очень хорошо себя проявил.

— Самый сильный игрок «Арсенала» сегодня для тебя?

— Я думаю, что самый сильный сейчас — это вратарь Аарон Рамсдейл! Он очень активно участвует в игре, руководит командой, совершает важные сэйвы и хорошо играет ногами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Алексей Рохас Федорущенко
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