​Болт: «Роналду приходится делать всю работу в «Манчестер Юнайтед»

Известный легкоатлет Усэйн Болт, являющийся фанатом «Манчестер Юнайтед», высказался по поводу текущего положения дел в команде.

«Криштиану спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче. Всю работу приходится делать одному парню. Мы давно не показывали хороший футбол», - высказался Болт, чьи сова приводит Goal.com.

«Команда слишком вялая и расслабленная. Когда Алекс Фергюсон был тренером, он требовал победы, и команда должна была выигрывать», - высказался Болт, намекая на то, что Уле Гуннар Сульшер не справляется со своими обязанностями.

Напомним, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестое место в таблице Премьер-лиги.