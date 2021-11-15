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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Болт: «Роналду приходится делать всю работу в «Манчестер Юнайтед»

15 Ноября 2021 • 14:57 Комментировать

Известный легкоатлет Усэйн Болт, являющийся фанатом «Манчестер Юнайтед», высказался по поводу текущего положения дел в команде.

«Криштиану спасает «Манчестер Юнайтед» в каждом матче. Всю работу приходится делать одному парню. Мы давно не показывали хороший футбол», - высказался Болт, чьи сова приводит Goal.com.

«Команда слишком вялая и расслабленная. Когда Алекс Фергюсон был тренером, он требовал победы, и команда должна была выигрывать», - высказался Болт, намекая на то, что Уле Гуннар Сульшер не справляется со своими обязанностями.

Напомним, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь шестое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Усэйн Болт
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