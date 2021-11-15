«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на корейского форварда

Форвард сборной Южной Кореи Хван Чи Чхан, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», находится в сфере интересов двух топ-клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщают журналисты The Mirror.

По сведениям британского таблоида, оформить трансфер 25-летнего корейца хотят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Хван выступает на правах аренды за «Вулверхэмптон».

Нападающий принял участие в восьми поединках Премьер-лиги, отметившись четырьмя результативными ударами. По оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.