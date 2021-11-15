Джеррард назвал первую трансферную цель «Астон Виллы»

Легендарный футболист «Ливерпуля», а ныне наставник бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард определился с первой трансферной целью. Согласно информации таблоида The Sun, английский специалист хочет видеть в стане «львов» атакующего полузащитника Райана Кента, с которым он хорошо знаком по совместной работе в «Глазго Рейнджерс».

Источник рапортует, что трансфер 25-летнего вингера обойдется «львам» в 23 миллиона евро. Ранее «Лидс» предлагал за футболиста 17,5 миллиона, однако шотландцы отвергли предложение.

В нынешнем сезоне Кент принял участие в 11 поединках, записав на свой счет один гол и пять результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 14 миллионов евро.