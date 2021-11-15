Гарри Магуайр в последнее время регулярно сталкивается с критикой за свою игру в центре обороны «Манчестер Юнайтед». Английский клуб в качестве замены для Магуайра рассматривает Жюля Кунде. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Todofichajes.

Отмечается, что «Севилья» смирилась с уходом Кунде в другой клуб. При этом в испанском клубе хотят получить 80 миллионов евро – предположительно, именно такая сумма отступных прописана в контракте 23-летнего француза.

Минувшим летом Жюль Кунде мог перейти в «Челси», но сделка не состоялась. Накануне игрок заявил, что срыв трансфера в лондонский клуб повлиял на него.