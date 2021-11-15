Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 357 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Норвич» объявил имя главного тренера – это не Лэмпард официально

15 Ноября 2021 • 11:31 Комментировать

Ожидалось, что главным тренером «Норвича» может стать Фрэнк Лэмпард, который с января находится без работы после ухода из «Челси». Тем не менее, «канарейки» сделали выбор в пользу Дину Смита. На официальном сайте английского клуба сообщается о подписании с 50-летним специалистом трудового соглашения сроком на два с половиной года.

Дин Смит начинал сезон в «Астон Вилле», но недавно был уволен из-за ряда неудовлетворительных результатов. В бирмингеском клубе этот тренер отработал более трёх лет, сумев вернуть команду в Премьер-лигу и успешно выступить в ней в сезоне 2020/2021 (11 место).

«Норвич» на текущий момент занимает последнее место в чемпионате Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Норвич Дин Смит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
13:31 · Англия. Премьер-лига
​Дин Смит войдёт в историю АПЛ
13:24 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брайтона» заночевал на улице
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на корейского форварда
12:22 · Англия. Премьер-лига
Джеррард назвал первую трансферную цель «Астон Виллы»
11:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру слухи
11:31 · Англия. Премьер-лига
​«Норвич» объявил имя главного тренера – это не Лэмпард официально
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выставит Пепе на трансфер
08:50 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Гвардиола лучше проиграет, чем отступит от своей философии»
14 Ноября
17:37 · Англия. Премьер-лига
Нани: «Для Роналду не было лучшего места, чтобы вернуться»
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Фаворитом на подписание Влаховича назвали клуб АПЛ слухи
13:53 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек уйдёт из «Манчестер Юнайтед» зимой, если ситуация не изменится
13:37 · Англия. Премьер-лига
​Соареш хотел в «Арсенал», потому что играл за клуб в симуляторе
12:55 · Англия. Премьер-лига
​Онана отказал «Арсеналу»
12:40 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Выборы Трампа и Джонсона – плохой знак для всего мира» 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Хендерсона в аренду 1
Все новости
Рекомендуем