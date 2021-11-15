Ожидалось, что главным тренером «Норвича» может стать Фрэнк Лэмпард, который с января находится без работы после ухода из «Челси». Тем не менее, «канарейки» сделали выбор в пользу Дину Смита. На официальном сайте английского клуба сообщается о подписании с 50-летним специалистом трудового соглашения сроком на два с половиной года.

Дин Смит начинал сезон в «Астон Вилле», но недавно был уволен из-за ряда неудовлетворительных результатов. В бирмингеском клубе этот тренер отработал более трёх лет, сумев вернуть команду в Премьер-лигу и успешно выступить в ней в сезоне 2020/2021 (11 место).

«Норвич» на текущий момент занимает последнее место в чемпионате Англии.