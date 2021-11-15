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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» выставит Пепе на трансфер

15 Ноября 2021 • 10:33 Комментировать

Ивуарийский вингер Николя Пепе не оправдал возложенных на него ожиданий лондонским «Арсеналом». По информации журналистов Todofichajes, руководство «канониров» приняло решение выставить игрока на трансфер этой зимой.

Английский клуб оценил атакующего полузащитника в 30 миллионов евро. Стоит отметить, что Николя был куплен у «Лилля» два года назад за 80 миллионов.

Трудовое соглашение 26-летний африканца с лондонцами рассчитано до середины 2024 года. В текущем сезоне АПЛ ивуариец провел девять матчей и отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось об интересе к Пепе со стороны каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Николя Пепе
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