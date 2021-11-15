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Де Брёйне: «Гвардиола лучше проиграет, чем отступит от своей философии»

15 Ноября 2021 • 08:50 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поведал о предматчевых установках наставника команды Хосепа Гвардиолы.

«Перед играми мы всегда проводит общее собрание. На нем обсуждаем с Гвардиолой план на матч. Иногда приходится самим спрашивать о составе, ведь он забывает его назвать.

Для Пепа очень важна победа, однако его философия имеет еще большую роль. Много кто осознает это. Ему лучше потерпеть поражение, чем отступить от своей философии», - передает слова бельгийца Daily Mail.

По итогам 11 туров «горожане» занимают второе место в таблице АПЛ, отставая от первой строчки на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне
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