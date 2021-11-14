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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду одобрил нового тренера для «Манчестер Юнайтед» слухи

14 Ноября 2021 • 16:38 Комментировать (3)

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» может получить нового главного тренера. Уле Гуннар Сульшер рискует потерять работу, поскольку в последнее время команда не впечатляет, да и в целом успехи «красных дьяволов» почти за три года работы норвежца были лишь локальными.

Следующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Зинедин Зидан. Француз в настоящий момент отдыхает от работы – по завершению прошлого сезона она оставил тренерское кресло в «Реале».

Между тем, Manchester Evening News на своих страницах сообщает о том, что Криштиану Роналду уже одобрил кандидатуру Зинедина Зидана. Португалец ранее хорошо ладил с французом в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
LMI
14 Ноября 2021 в 17:41
Все время смешно читать - Роналдо одобрил..., Месси одобрил... Может сами начали бы тренировать не переставая играть
Ermak
14 Ноября 2021 в 18:02
Ну тут я думаю все адекватные болельщтки понимают, что это тупо журналюги сочиняют такие новости, о том что Месси или Роналду одобряют покупки игроков, лиюо назначение трениров
Alex1972
14 Ноября 2021 в 17:05
Гелевый хочет лысого заманить в это болото... Хе... Оставайся там сама, кикимора болотная... Хох..
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