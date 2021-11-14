В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» может получить нового главного тренера. Уле Гуннар Сульшер рискует потерять работу, поскольку в последнее время команда не впечатляет, да и в целом успехи «красных дьяволов» почти за три года работы норвежца были лишь локальными.

Следующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Зинедин Зидан. Француз в настоящий момент отдыхает от работы – по завершению прошлого сезона она оставил тренерское кресло в «Реале».

Между тем, Manchester Evening News на своих страницах сообщает о том, что Криштиану Роналду уже одобрил кандидатуру Зинедина Зидана. Португалец ранее хорошо ладил с французом в «Реале».