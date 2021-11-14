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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фаворитом на подписание Влаховича назвали клуб АПЛ слухи

14 Ноября 2021 • 16:28 Комментировать

Подписать нападающего Душана Влаховича, стабильно забивающего за «Фиорентину», хотят многие топовые клубы Европы. Sport Mediaset сообщает о том, что фаворитом на осуществление этого трансфера является «Тоттенхэм».

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте очень хочет заполучить Душана Влаховича, причём рассчитывает провернуть сделку ещё в январе. В то же время лондонский клуб готов поддержать тренера, выделив средства на этот трансфер.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего Душана Влаховича в 50 миллионов евро. В этом сезоне серб забил 10 голов в 13 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Душан Влахович трансферы футбола - зима 2022
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