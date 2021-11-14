Подписать нападающего Душана Влаховича, стабильно забивающего за «Фиорентину», хотят многие топовые клубы Европы. Sport Mediaset сообщает о том, что фаворитом на осуществление этого трансфера является «Тоттенхэм».

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте очень хочет заполучить Душана Влаховича, причём рассчитывает провернуть сделку ещё в январе. В то же время лондонский клуб готов поддержать тренера, выделив средства на этот трансфер.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 21-летнего Душана Влаховича в 50 миллионов евро. В этом сезоне серб забил 10 голов в 13 матчах за «Фиорентину» во всех турнирах.