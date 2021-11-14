​Ван де Бек уйдёт из «Манчестер Юнайтед» зимой, если ситуация не изменится

С Донни ван де Беком фанаты «Манчестер Юнайтед» связывали большие надежды, ведь полузащитник был лидером и капитаном «Аякса». Тем не менее, голландец не впечатляет – в сезоне 2021/2022 ван де Бек провёл на поле только 154 минуты в пяти матчах.

Журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что ван де Бек профессионально работает на тренировках. Ему нравится в «Манчестер Юнайтед», но если ситуация с игровым временем не изменится до января, то ван де Бек сменит клубную прописку.

«Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.