​Соареш хотел в «Арсенал», потому что играл за клуб в симуляторе

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш рассказал о том, что с лондонским клубом чувства связывают его ещё со времён игры в симуляторе.

«Раньше я много играл за «Арсенал» в Football Manager. Я знал всех игроков в то время, когда они были чемпионами с Робером Пиресом и Тьерри Анри в составе. С того времени у меня всегда были особенные чувства к «Арсеналу».

Когда я перешёл в «Саутгемптон», то по ходу первого своего сезона сказал агенту: «Знаешь, где я хочу оказаться в конечном итоге? Я хочу в «Арсенал», - высказался Соареш для ESPN.

В сезоне 2021/2022 Седрик Соареш провёл за «Арсенал» пять матчей и отметился одним результативным пасом.