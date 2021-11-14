​Клопп: «Выборы Трампа и Джонсона – плохой знак для всего мира»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями по поводу политики в мире.

«Я должен сказать, что выборы Дональда Трампа (бывший президент США – прим.) и Бориса Джонсона (действующий премьер-министр Великобритании – прим.) являются плохим знаком для всего мира. Все думали, что это не сработает, но общество всё же позволило этому случиться, и я не могу в это поверить.

Один из них уже ушёл, а второй продолжает бороться. Это невероятно», - слова Клоппа приводит Goal.com со ссылкой на подкаст Mid-Point.

Юрген Клопп работает главным тренером «Ливерпуля» с октября 2015 года.