«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Хендерсона в аренду

Испытывающий нехватку игровой практики в «Манчестер Юнайтед» голкипер Дин Хендерсон сменит команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Источник отмечает, что манкунианский гранд готов отдать вратаря в долгосрочную аренду для получения игрового времени. Главным претендентом на 24-летнего голкипера считается «Ньюкасл».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Хендерсон на поле не появлялся.

Срок трудового договора Дина с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 22 миллиона евро.