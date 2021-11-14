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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» может купить Рабио за 15 млн евро

14 Ноября 2021 • 11:55 Комментировать

СМИ продолжают связывать «Ньюкасл» с интересом к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио. Как сообщает Calcio Mercato, англичане следят за французом и в следующем году могут приобрести его за 15 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Адриен Рабио провёл за «Ювентус» 11 матчей. При этом только в четырёх из них французский хавбек провёл на футбольном поле все 90 минут.

Стоит напомнить, что недавно «Ньюкасл» получил новых владельцев. Английский клуб был выкуплен консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. В перспективе с новыми владельцами «сороки» могут выйти на топ-уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Адриен Рабио
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