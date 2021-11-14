«Челси» входит в число клубов, которые наблюдают за капитаном «Наполи» Лоренцо Инсинье. Об этом на своих страницах сообщает Marca. Действующий контакт форварда рассчитан до лета, то есть по завершению сезона Инсинье может стать свободным агентом.

Агент Инсинье на днях рассказывал, что «Наполи» предлагает игроку новый контракт с сокращением заработной платы на 50%. Учитывая обстоятельства, за Инсинье может разгореться серьёзная борьба на летнем трансферном рынке.

Ранее появлялась информация о том, что у Лоренцо Инсинье есть выгодное предложение из МЛС – от клуба «Торонто».