«Манчестер Юнайтед» надеется на помощь Роналду в переговорах с Зиданом

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который взял перерыв в тренерской деятельности, может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По сообщениям журналистов The Times, владельцы «Манчестер Юнайтед» не отступают в переговорах с французом.

«Красные дьяволы» рассчитывают на помощь Криштиану Роналду и Рафаэля Варана в переговорах с тренером. Игроки отлично знакомы с Зиданом по совместной работе в мадридском «Реале». Если стороны смогут договориться, то отставка норвежца Уле Гуннара Сульшера состоится в ближайшее время.

Добавим, что еще одним претендентом на Зизу является французский «ПСЖ».