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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» не будет тратить деньги на зимние трансферы

14 Ноября 2021 • 10:59 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» в последнее время регулярно огорчает своих болельщиков. Команда занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент, но зимой «красные дьяволы» не планируют усиливать состав. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, владельцы «Манчестер Юнайтед» не считают, что трата денег в зимнее трансферное окно поможет решить проблемы команды.

Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может сменить на тренерском мостике Уле Гуннара Сульшера на Брендана Роджерса, работающего с «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Den Ivanuk
14 Ноября 2021 в 11:15
Нужен системный футбол, персоналий хватает. Возможно линию нападения нужно пересмотреть, CR7 за последние 6 матчей в АПЛ забил 1 гол.
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